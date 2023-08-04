Бабаев — о Ткачёве: если за два дня ничего не решится, будем решать вопрос с «Авангардом»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачёва, прокомментировал будущее своего клиента. Специалист сообщил, что сейчас форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. У Ткачёва истёк контракт с «Авангардом» 30 апреля. Кроме того, Бабаев высказался о приезде в Сочи на матч «ястребом» в рамках предсезонного турнира, а также о возможном продолжении карьеры Ткачёва в НХЛ.

«В каком статусе Ткачёв приехал в Сочи? В статусе НСА (неограниченно свободного агента. — Прим. «Чемпионата»). Стоит искать подтекст в этом приезде? Сейчас не стоит искать ничего, ближайшие два дня всё покажут, я уже сказал. Мы давно планировали этот приезд. Если он поедет в НХЛ, то просто поблагодарит команду здесь. Мы хотели увидеться с руководством клуба, поговорить. Есть какой‑то шанс, что всё может решиться здесь, в ближайшие дни. Как мы и говорили, первое, что мы будем делать в России, — это разговаривать с омским клубом. У нас постоянное общение с «Авангардом», полное понимание, всё четко. Наши позиции всем ясны.

Нет ли негатива из‑за других моих клиентов, покинувших Омск? Всё поменялось. Тот человек, который устроил весь этот скандал и фейерверк, — теперь его влияние на команду ограничено. А кто пришёл — они на позитиве и понимают, что от нас не идёт никакого негатива. Мы просто держали паузу, да, кому‑то это не нравилось, но эти люди всё понимают. Если за два дня ничего не решится, мы будем решать вопрос с «Авангардом». Детальные переговоры с Омском мы ещё не вели, но мне кажется, это будет дело пяти минут. Мы без проблем найдём точки соприкосновения.

Могу ли конкретизировать варианты за океаном? Плотно ведутся переговоры, нам надо принять определённое решение. Всё будет зависеть от Володи, ему нужно будет принимать решение. Для меня проблема, что в Омске нет центрального нападающего под Ткачёва? Мы все видим, что Омск сейчас не в той кондиции. Им нужен хороший, крепкий центр в связку с Буше, который не будет мешать. Как вы знаете, Вова и в прошлом сезоне был готов перейти в любое звено, чтобы помогать команде. Он будет играть с тем, кого определит тренер», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».