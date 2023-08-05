Тренер московского «Динамо» рассказал о влиянии пива на организм спортсменов

Новый тренер московского «Динамо» по общефизической подготовке Александр Ахлаткин рассказал о влиянии пива на организм спортсменов.
«Я привык опираться на научные исследования. А они говорят, что употребление пива, даже в дозировке от трёх до четырёх дозировок в неделю, увеличивает риск получения травмы. Речь о неконтактных травмах, разумеется.
Вполне возможно, есть какой-то компромисс между физическим состоянием и психологическим. Я считаю, что пиво если кому-то и помогает, то скорее в психологическом плане», — приводит слова Ахлаткина Sport24.
Ахлаткин вошёл в тренерский штаб московского «Динамо» в апреле 2023 года. В прошлом сезоне КХЛ московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат на пятом месте в таблице Запада и проиграло «Торпедо» в первом раунде плей-офф в шести матчах.
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