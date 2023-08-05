«Нами руководят великие игроки». Форвард «Спартака» оценил победу в матче с «Витязем»

Нападающий «Спартака» Матвей Заседа прокомментировал победу в предсезонном матче с «Витязем» (2:0). Форвард стал автором победной шайбы.

«Всегда хочется прогрессировать и показать лучший результат, чем в прошлом сезоне — в каждой игре забивать и всячески помогать команде. Признаю, что пока мы не в самой лучшей форме — под нагрузками сейчас и наша команда, и «Витязь».

Перед игрой тренеры сказали нам не переживать — не бояться ошибиться, для этого и созданы предсезонные матчи. Конечно, когда нами руководят такие великие игроки — мы все только прислушиваемся и никак иначе. Много работаем сейчас по тактике — надеюсь, рисунок нашей игры уже начинает появляться, будем стараться доводить его до идеала. Да, сегодня в нашем составе было много молодых ребят — они неплохо себя показали, не боялись и это здорово, молодцы.

Не назвал бы наш нынешний стиль игры энергозатратным, я уже встречался с подобным стилем в одном из клубов и поэтому понимаю требования наших тренеров. Пока наша игра, конечно, ещё далека от идеала — это только первый матч межсезонья и для нас, и для «Витязя». Пока ещё наше желание опережает возможности — много сумбура и присутствуют ошибки, особенно в первом периоде это было заметно. Думаю, при дальнейшей работе у нас все будет получаться ещё лучше и результат не заставит себя ждать», — цитирует Заседу пресс-служба клуба.

Напомним, в межсезонье «Спартак» возглавил Алексей Жамнов, а в тренерский штаб клуба вошёл Алексей Ковалёв.