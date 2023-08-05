Новиков: увидев катание Кожевникова, заокеанские тренеры не подпустили бы его к хоккею

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о разнице в подходах отечественных и иностранных тренеров и заявил, что всегда есть место исключениям.

«Прочитал высказывание хоккеиста Максима Грошева о том, как всё хорошо в НХЛ. У меня возникло несколько вопросов. Заокеанские тренеры знают, что такое анатомия? Что такое индивидуальные особенности организма, биомеханика? И знают ли они вообще катание двукратного олимпийского чемпиона Кожевникова? Посмотрев на него, они бы близко не подпустили Александра к хоккею. При всей правильности системы есть отклонения для гениев.

Дацюк у них мог бы родиться, но в хоккей бы не играл никогда. Только люди, которые мыслят наоборот, достигают открытий. Поэтому я бы предостерег от таких заявлений. Наши игроки хвалят иностранных тренеров, говорят, что они концентрируются на мелочах. Но их ещё у нас во дворах знали. Даже я знал! Очень важно, чтобы мы не скатывались в сторону. Когда о чём-то говорит наш тренер без имени, его не слушают. А когда то же самое говорит иностранец, все в экстазе. Я за аналитику, но с учётом национальных русских особенностей», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Кожевников — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988). Чемпион мира и Европы 1982 г. В чемпионатах СССР сыграл 525 матчей и забросил 243 шайбы, из которых 43 он забил в чемпионате 1981/1982.