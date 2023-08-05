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«Ситуация выходит из-под контроля». Зеграс — о ходе переговоров по контракту с «Анахаймом»

«Ситуация выходит из-под контроля». Зеграс — о ходе переговоров по контракту с «Анахаймом»
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Нападающий Тревор Зеграс рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Анахаймом». 22-летний форварда находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения срока действия контракта новичка.

«Надеюсь, скоро мы что-то сделаем. Я скучаю по Калифорнии и партнёрам по команде. Было бы здорово вернуться туда. Эта ситуация выходит из-под моего контроля. Есть люди, которые занимаются такими вещами. Мне же в летнее время нужно делать то же, что и всегда», — цитирует Зеграса официальный сайт лиги.

В прошлом сезоне Зеграс набрал 65 (23+42) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-26» и 88 минутах штрафа.

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