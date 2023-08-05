«Хорошо знаю лучших центральных в КХЛ». Кадейкин — об особенностях игры на вбрасываниях

Нападающий СКА Александр Кадейкин рассказал о том, что уделяет внимание игре на вбрасываниях. В прошлом сезоне процент выигранных вбрасываний центрфорварда составил 57,9%.

«На самом деле, в сравнении с предыдущими сезонами статистика не такая уж и сильная. Вот в плей-офф уже удалось выйти на свой уровень. Но всё равно статистика неплохая. В прошлом сезоне были определённые технические моменты, связанные с экипировкой. К ним приходилось привыкать.

В целом же, я хорошо знаю лучших центральных в лиге. Понимаю, кто в какой манере играет, кто как клюшку ставит, и подстраиваюсь. В плей-офф, когда ты понимаешь, против кого будешь играть, начинаешь детально разбирать своих соперников. Нужно концентрироваться на этом моменте и готовиться», — приводит слова Кадейкина AllHockey.Ru.

Напомним, в прошлом сезоне нападающий побил личный рекорд результативности в регулярном чемпионате. Кадейкин записал на свой счёт 39 (13+26) очков. Кроме того, форвард оформил свой первый хет-трик в КХЛ именно в джерси «Салавата Юлаева».