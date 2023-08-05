«Я люблю Канаду». Легионер «Адмирала» — о том, почему не планирует получать гражданство РФ

Канадский защитник «Адмирала» Колби Уильямс заявил, что не планирует оформлять российское гражданство, потому что любит свою родину. Игрок обороны считает, что легионеры получают паспорт РФ, чтобы остаться в КХЛ.
«Я думаю, это может им помочь остаться в КХЛ, больше возможностей будет для этого. Думаю, у каждого из ребят причины такого решения разные.
Планирую ли я получать гражданство РФ? Я горд быть канадцем и не думал о том, чтобы сдавать свой канадский паспорт или иметь два паспорта. Я люблю Канаду, где мой дом и моя семья, и это было бы для меня тяжёлым решением», — цитирует Уильямса ТАСС.
Канадский хоккеист принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал 17 результативных передач. Показатель полезности 28-летнего игрока обороны составил «+6». В плей-офф в первом раунде с «Салаватом Юлаевым» Уильямс провёл пять матчей без набранных очков с показателем полезности «-1».
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