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«Я люблю Канаду». Легионер «Адмирала» — о том, почему не планирует получать гражданство РФ

«Я люблю Канаду». Легионер «Адмирала» — о том, почему не планирует получать гражданство РФ
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Канадский защитник «Адмирала» Колби Уильямс заявил, что не планирует оформлять российское гражданство, потому что любит свою родину. Игрок обороны считает, что легионеры получают паспорт РФ, чтобы остаться в КХЛ.

«Я думаю, это может им помочь остаться в КХЛ, больше возможностей будет для этого. Думаю, у каждого из ребят причины такого решения разные.

Планирую ли я получать гражданство РФ? Я горд быть канадцем и не думал о том, чтобы сдавать свой канадский паспорт или иметь два паспорта. Я люблю Канаду, где мой дом и моя семья, и это было бы для меня тяжёлым решением», — цитирует Уильямса ТАСС.

Канадский хоккеист принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал 17 результативных передач. Показатель полезности 28-летнего игрока обороны составил «+6». В плей-офф в первом раунде с «Салаватом Юлаевым» Уильямс провёл пять матчей без набранных очков с показателем полезности «-1».

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