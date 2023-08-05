Величкин: НХЛ — самая справедливая и менее политизированная лига в мире
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Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что Национальная хоккейная лига является примером для остальных спортивных федераций и лиг, потому что руководители лиги думают о спорте и бизнесе.
«Эта лига справедливая и менее политизированная в мире. Люди занимаются спортом и бизнесом. Политика их волнует в последний момент. Так должно быть везде. Спорт — вне политики. Это пример для остальных», — приводит слова Величкина Legalbet.
Напомним, в НХЛ нет запретов на выступление российских хоккеистов. Новый сезон-2023/2024 в НХЛ стартует в ночь на 11 октября по московскому времени. Певрый матч сезона состоится между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» и начнётся в 00:30 мск.
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