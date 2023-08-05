«Мужикастые ребята». Тамбиев – о дебюте канадских форвардов за «Адмирал»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги победного матча на турнире Sochi Hockey Open со сборной России U23, в котором дальневосточная команда оказалась сильнее со счётом 2:1.

«Понравился результат, понравилась игра в равных составах. Много хороших и правильных вещей сделали. Количество удалений, конечно, не понравилось. Во втором периоде много попадались на контратаках, это тоже не понравилось. Любая победа даёт позитивную атмосферу в раздевалке, что нам сейчас необходимо.

Дебют двух канадских новичков «Адмирала» Фьоре и Граоваца? Главное, что я увидел – мужикастые ребята, идут в борьбу, в стыки. Это то, что нужно в КХЛ. Буду аккуратен со словами, но надеюсь, что эти парни нам помогут», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Канадский нападающий «Адмирала» Фьоре стал автором победной шайбы в матче.