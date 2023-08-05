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Матвей Мичков поразил ворота «Авангарда», подкараулив отскок от щитка голкипера

Матвей Мичков поразил ворота «Авангарда», подкараулив отскок от щитка голкипера
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В эти минуты на стадионе «Шайба» в Сочи проходит очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором СКА играет с «Авангардом». К середине второго периода счёт 3:1 в пользу омской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте СКА, уступая в счёте 0:2, проводил атаку. Нападающий Арсений Грицюк нанёс бросок по воротам Василия Демченко. Голкипер отразил шайбу, однако Матвей Мичков, выиграв позицию на пятачке омичей, подкараулил отскок от щитка вратаря. Нападающий с неудобной руки отправил шайбу в ворота и сократил отставание в счёте.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале СКА. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и ФХР.

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