«Ак Барс» проиграл в товарищеском матче «Ладе»

В Казани закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).

На третьей минуте Максим Быков вывел казанцев вперёд. На 18-й минуте Михаил Фисенко сравнял счёт. Под занавес первого периода Станислав Галиев, реализовав численное большинство, во второй раз огорчил вратаря «Лады» Александра Трушкова. На 30-й минуте Никита Аноховский восстановил равенство в счёте. На 36-й минуте Егор Бабенко, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу в ворота «Ак Барса».

Напомним, вчера, 4 августа, казанцы в Альметьевске разгромили местный «Нефтяник». Встреча завершилась со счётом 5:0.