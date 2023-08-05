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«Ак Барс» проиграл в товарищеском матче «Ладе»

«Ак Барс» проиграл в товарищеском матче «Ладе»
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В Казани закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 августа 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Быков (Сафонов, Жафяров) – 01:25 (5x5)   1:1 Фисенко (Кугрышев, Глухов) – 17:35 (5x4)   2:1 Галиев (Шипачёв, Войнов) – 19:18 (5x4)   2:2 Аноховский (Алтыбармакян, Березин) – 29:17 (5x5)   2:3 Бабенко (Глухов) – 35:38 (5x4)

На третьей минуте Максим Быков вывел казанцев вперёд. На 18-й минуте Михаил Фисенко сравнял счёт. Под занавес первого периода Станислав Галиев, реализовав численное большинство, во второй раз огорчил вратаря «Лады» Александра Трушкова. На 30-й минуте Никита Аноховский восстановил равенство в счёте. На 36-й минуте Егор Бабенко, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу в ворота «Ак Барса».

Напомним, вчера, 4 августа, казанцы в Альметьевске разгромили местный «Нефтяник». Встреча завершилась со счётом 5:0.

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