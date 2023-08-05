Михаил Кравец рассказал, когда Рид Буше сыграет за «Авангард» на предсезонке

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после матча в рамках Sochi Hockey Open со СКА (5:1) рассказал, когда нападающий омичей Рид Буше сыграет за команду на предсезонке.

«Считаю, что сегодня мы показали качество бросков. Возможно, моя критика форвардов после прошлой игры придала ребятам дополнительную мотивацию.

На Трикозова мы рассчитываем, у него есть небольшие проблемы с обороной, но их можно исправить. В следующих матчах будет играть. Когда ждать Буше? Не вижу смысла выпускать его в Сочи, на турнире в Омске точно сыграет. Надеюсь, что к тому моменту нам удастся создать звено, в котором мы увидим Рида», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, ранее в Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором СКА сыграл с омским «Авангардом». Встреча завершилась победой «ястребов» со счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).