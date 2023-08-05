«Амур» с трудом переиграл чемпиона ВХЛ «Химик»
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В Химках на стадионе «Новогорск» закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором номинальные хозяева, «Амур», принимали чемпиона ВХЛ прошлого сезона, воскресенский «Химик». Встреча завершилась победой хабаровчан в серии буллитов со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0).
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 августа 2023, суббота. 17:45 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Б
Химик В
Воскресенск
0:1 Ткаченко – 4' (5x5) 1:1 Бродхёрст – 31' (5x5) 1:2 Фаттахов – 38' (5x5) 2:2 Бочаров – 39' (5x5) 3:2 – 65:00
На четвёртой минуте нападающий «Химика» Павел Ткаченко вывел воскресенскую команду вперёд. На 31-й минуте американский форвард хабаровчан Алекс Бродхёрст сравнял счёт. На 38-й минуте Вадим Фаттахов во второй раз огорчил голкипера «Амура» Дмитрия Лозебникова. Через минуту, однако, Станислав Бочаров вновь восстановил равенство в счёте. Третий период, как и овертайм, прошли без голов. В серии буллитов забили только Егор Коршков и Станислав Бочаров.
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