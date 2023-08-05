«Амур» с трудом переиграл чемпиона ВХЛ «Химик»

В Химках на стадионе «Новогорск» закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором номинальные хозяева, «Амур», принимали чемпиона ВХЛ прошлого сезона, воскресенский «Химик». Встреча завершилась победой хабаровчан в серии буллитов со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0).

На четвёртой минуте нападающий «Химика» Павел Ткаченко вывел воскресенскую команду вперёд. На 31-й минуте американский форвард хабаровчан Алекс Бродхёрст сравнял счёт. На 38-й минуте Вадим Фаттахов во второй раз огорчил голкипера «Амура» Дмитрия Лозебникова. Через минуту, однако, Станислав Бочаров вновь восстановил равенство в счёте. Третий период, как и овертайм, прошли без голов. В серии буллитов забили только Егор Коршков и Станислав Бочаров.