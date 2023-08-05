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Сборная Канады вырвала победу в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки с Чехией

Сборная Канады вырвала победу в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки с Чехией
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В Бржецлаве (Чехия) на стадионе «ФОСФА-Арена» закончился финальный матч Кубка Глинки/Гретцки, в котором сборная Канады сыграла с хозяевами турнира — Чехией. Встреча завершилась в овертайме победой со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

Кубок Глинки/Гретцки. Финал
05 августа 2023, суббота. 18:00 МСК
Чехия U18
Окончен
2 : 3
ОТ
Канада U18
1:0 Титльбах (Бенак) – 08:09 (5x5)   1:1 Линдстром (Мартон) – 20:57 (5x5)   1:2 Каттон – 29:17 (5x4)   2:2 Кубиэса (Бенак) – 55:13 (5x4)   2:3 Спенс – 79:53 (3x3)

На девятой минуте Адам Титльбах с передачи Адама Бенака вывел чешскую сборную вперёд. На 21-й минуте Кейдэн Линдстром после паса Портера Мартона восстановил равенство в счёте. На 30-й минуте Беркли Каттон, реализовав численное большинство, вывел канадцев вперёд. На 56-й минуте Матей Кубиэса с передачи Адама Бенака при игре «пять на четыре» восстановил равенство в счёте.

Победу своей сборной в овертайме принёс Малькольм Спенс. Форвард поразил ворота чехов на последних секундах 20-минутного дополнительного времени.

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