Дмитрий Орлов выложил фото с распаковкой вещей после переезда в Роли

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов в своих социальных сетях выложил фотографию с распаковкой вещей. Вероятнее всего, хоккеист завершил свой переезд из Вашингтона в Роли — город, в котором играют «ураганы».

На фото Орлов стоит с огромной сумкой.

«Распаковка», — говорится в сообщении.

Фото: Социальные сети Дмитрия Орлова

Напомним, в конце июля Орлов показывал процесс переезда из Вашингтона.

Ранее у игрока подошёл к концу контракт с «Бостон Брюинз». Российского защитника обменяли в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе сезона-2022/2023. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов. Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.