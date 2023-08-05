Дмитрий Орлов выложил фото с распаковкой вещей после переезда в Роли

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов в своих социальных сетях выложил фотографию с распаковкой вещей. Вероятнее всего, хоккеист завершил свой переезд из Вашингтона в Роли — город, в котором играют «ураганы».
На фото Орлов стоит с огромной сумкой.
«Распаковка», — говорится в сообщении.
Фото: Социальные сети Дмитрия Орлова
Напомним, в конце июля Орлов показывал процесс переезда из Вашингтона.
Ранее у игрока подошёл к концу контракт с «Бостон Брюинз». Российского защитника обменяли в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе сезона-2022/2023. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов. Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.
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