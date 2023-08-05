Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

AP News: Том Уилсон может стать капитаном «Вашингтона», когда Овечкин завершит карьеру

AP News: Том Уилсон может стать капитаном «Вашингтона», когда Овечкин завершит карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист AP News Стивен Уайно прокомментировал продление контракта «Вашингтон Кэпиталз» с 29-летним канадским нападающим Томом Уилсоном. С форвардом заключено соглашение на семь лет и общую сумму $ 45,5 млн.

«Сделка делает Уилсона единственным игроком в составе, который по сроку контракта может играть после 2030 года — на три года дольше, чем капитан Алекс Овечкин. Это также открывает дверь для уважаемого товарища по команде и любимца болельщиков, чтобы стать новым лицом франшизы и, возможно, носить капитанскую нашивку, когда Овечкин завершит карьеру», — приводит слова Уайно AP News.

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Уилсон принял участие в 33 встречах, в которых забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 22 очка при общем показателе полезности «-13». Всего в КХЛ канадец, задрафтованный «столичными» в 2012 году в первом раунде под общим 16-м номером, сыграл 680 матчей и набрал 295 (128+167) очков.

Материалы по теме
Журналист: «Вашингтон» на пороге эры «мы всего лишь средство, чтобы Овечкин побил рекорд»
Материалы по теме
Овечкин будет гнаться за Гретцки в клубе-середняке? «Вашингтон» проваливает межсезонье
Овечкин будет гнаться за Гретцки в клубе-середняке? «Вашингтон» проваливает межсезонье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023