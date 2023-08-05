AP News: Том Уилсон может стать капитаном «Вашингтона», когда Овечкин завершит карьеру

Журналист AP News Стивен Уайно прокомментировал продление контракта «Вашингтон Кэпиталз» с 29-летним канадским нападающим Томом Уилсоном. С форвардом заключено соглашение на семь лет и общую сумму $ 45,5 млн.
«Сделка делает Уилсона единственным игроком в составе, который по сроку контракта может играть после 2030 года — на три года дольше, чем капитан Алекс Овечкин. Это также открывает дверь для уважаемого товарища по команде и любимца болельщиков, чтобы стать новым лицом франшизы и, возможно, носить капитанскую нашивку, когда Овечкин завершит карьеру», — приводит слова Уайно AP News.
В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Уилсон принял участие в 33 встречах, в которых забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 22 очка при общем показателе полезности «-13». Всего в КХЛ канадец, задрафтованный «столичными» в 2012 году в первом раунде под общим 16-м номером, сыграл 680 матчей и набрал 295 (128+167) очков.
- 5 августа 2023
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