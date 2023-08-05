Лозебников: волнения не было, но были мысли: «Блин, начинаем 0:1 с командой ВХЛ»

Голкипер «Амура» Дмитрий Лозебников прокомментировал итоги матча с «Химиком» (3:2 Б).

«Прошла первая встреча предсезонки у нас — не хочу и не буду оправдываться, но мы всё равно под нагрузкой. До вчерашнего дня у нас было по две тренировки каждый день, и только вчера нас тренер чуть «отпустил», дал отдохнуть, вечернего льда у нас не было. Всё равно сегодня был первый матч, поэтому все немного волновались: хоть команда и из ВХЛ, но это чемпионы этой лиги — так что всё равно я рад, что смогли удержать счёт и по буллитам выиграть.

Да нет, волнения не было, но были мысли: «Блин, начинаем 0:1 с командой ВХЛ», — вот это да, это было, а вот волнения по своим силам или своей игре не было — лично у меня. Хочу сказать спасибо своим партнёрам, много заблокировали, создавали много моментов, но шайба пока не идёт. Ничего страшного, это только первый матч, все всё понимают. У нас ещё семь матчей до начала регулярного чемпионата — главное, забивать там, а не сейчас.

Буллитная серия была хорошая, я многих пацанов из «Химика» знаю — не был уверен, как они будут бить, конечно, но хотел их обыграть. Получилось удачно, и нам удалось два гола забить из пяти — тоже хороший результат, я считаю. Чем больше мы будем забивать буллитов сейчас, тем больше шансов на победу у нас будет, когда до этого будет доходить в сезоне. В целом классно сыграть на предсезонке, я лично не играл с конца апреля, и первый матч тем и был интересен, что всем тяжело: и нам, и «Химику». Но мы через это прошли, надеюсь, что в дальнейшем нам будет легче», — сказал Лозебников «Чемпионату».