Трофеи и инвентарь Овечкина будут выставлены в рамках Кубка Овечкина в Красногорске

На арене в Красногорске будут выставлены трофеи и инвентарь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщается на официальном сайте Министерства спорта Московской области.

В августе пройдёт Кубок Овечкина, который состоится на арене имени Владимира Петрова. Там же будет открыта выставка трофеев, сувениров и личного спортивного инвентаря российского хоккеиста. Она пройдёт с 7 по 12 августа.

Примечательно, что в последний день выставки пройдёт финал Кубка Овечкина — 2023 среди детско-юношеских команд. Всего в турнире примут участие 12 команд из восьми регионов России. Команды составлены из мальчиков 2011 года рождения, каждый представляет хоккейные школы и академии России.

Кроме того, на заключительный день турнира также запланирован матч между командой «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров. За «Легенд» должны сыграть Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Александр Могильный, Александр Якушев, Виталий Прохоров, Александр Овечкин.