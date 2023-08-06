Вайсфельд: Худобин — это кот в мешке, клубы КХЛ боятся его подписывать

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд выразил мнение, почему известный вратарь Антон Худобин пока так и не подписал контракт с клубом КХЛ. 37-летний голкипер по ходу минувшего сезона НХЛ был обменян в «Чикаго» из «Далласа», а в это межсезонье принял решение вернуться играть в Россию.
«Думаю, что по деньгам договориться не могут. Судя по всему, запросы большие. А клубы боятся его подписывать – травм было много и последние годы он особо результат не показывал. Это большой риск. Понятно, что вратарь статусный, доводил свою команду до финала Кубка Стэнли. Другой вопрос, в каком состоянии он сейчас?
Худобин может усилить команду КХЛ? Смотря какую. Худобин в своём нынешнем состоянии – это кот в мешке. Возможно, что он уже оправился от травмы и находится в хорошей форме, но этого никто не знает», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне Худобин сыграл один матч в НХЛ и провёл 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков. За фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» Антон матчей не провёл.
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