Толчинский: в СКА очень требовательный тренерский штаб

Нападающий СКА Сергей Толчинский высказался после проигранного матча с «Авангардом» (1:5) на предсезонном турнире в Сочи и заявил, что тренерский штаб петербуржцев очень требовательный.

«У нас был хороший сбор в Новогорске. Главная задача – качественная подготовка к сезону. Естественно, мы хотим победить в каждом матче, в каждом турнире. Но основной задачей остается именно подготовка к сезону. Ничего страшного сегодня не случилось. Такие поражения тоже нужны, из них необходимо извлечь урок и сделать работу над ошибками.

Впервые ли у меня в карьере такого рода сборы? В ЦСКА тоже было много бега, много занятий на земле. Это хорошие сборы. Все понимают, что в сезоне эти старания окупятся. Всё четко, много деталей, к которым надо привыкнуть. Тренерский штаб очень требовательный. Есть понимание, что сейчас будет и технический брак, но это естественно для первых игр. Мы ведь находимся под нагрузками.

В СКА всё здорово. Команда ставит только передовые задачи – Кубок Гагарина», – цитирует Толчинского ТАСС.

Толчинский — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА и «Авангарда». В сезоне-2020/2021 Сергей наряду с Константином Окуловым стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 24 матчах. Форвард также был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2021.