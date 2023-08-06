Тренер «Лады»: есть беспокойства по здоровью Шумакова, ему дали отдохнуть

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался после победы в предсезонном матче с «Ак Барсом» (3:2) и сообщил, что нападающий тольяттинской команды Сергей Шумаков имеет проблемы со здоровьем.

«Ребята сейчас стараются завоевать, занять свое место в команде. У нас молодая команда, много молодых ребят. То, что смогли отыграться – положительный момент. Я доволен всеми ребятами. Все работают, все мотивированы. Перед нами стоит задача определиться с составом к сезону.

Сегодня в составе не было Сергея Шумакова, в чём причина? Ему дали отдохнуть, есть определённые беспокойства по здоровью. Решили не брать его в эту поездку, чтобы он восстановился и был готов к домашнему турниру», — цитирует Браташа пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Шумаков выступал за «Трактор» и минское «Динамо», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-9». Всего в КХЛ Шумаков провёл 539 матчей и набрал 290 (139+151) очков.