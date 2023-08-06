Кожевников: Гусев — мастерюга, но серьёзная проблема, с кем ему играть в «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что нападающему «Динамо» Никите Гусеву может быть проблематично подобрать забивных партнёров по команде.

«Гусев — усиление для «Динамо». Правда, я пока не понимаю, с кем он будет там играть. Будет трудно найти ему партнёров, которые забивать будут, как Яшкин. Канадец О’Делл может подойти на эту роль — не так много, но забивает. Он вроде даже гражданство российское хочет.

Гусев — мастерюга, олимпийский чемпион, но проблема серьёзная может быть, кто там сможет забивать. Посмотрим, как он будет раскрываться в «Динамо» в роли лидера. Будут искать ему партнёров, у бело-голубых есть талантливая молодёжь. Они хорошо с ними работают, ребята появляются. Кто-то выстрелит, рядом с Гусевым могут появиться новые звёзды», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Минувший сезон Гусев провёл в СКА. В регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов. В плей-офф форвард сыграл 13 встреч, записав на свой счёт 12 (5+7) очков.