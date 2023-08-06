Гендиректор «Лады» заявил, что команда готова к КХЛ и рассказал о задачах на сезон

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв подвёл итоги контрольного матча с «Ак Барсом», в котором команда из Тольятти одержала победу со счётом 3:2 и заявил, что клуб готов к КХЛ.

«Я не могу сказать, что доволен игрой. Конечно же, ребят и болельщиков поздравляю, потому что победа есть победа. «Ак Барс» – команда очень серьёзная. Эта игра показала определённые минусы, над которым придётся поработать тренерскому штабу. Я думаю, они все их знают, и один из этих минусов – это необязательные удаления. В то же время это тоже практика работы команды при игре в меньшинстве. Ребята очень хорошо и грамотно убивали время. Хотел бы отметить Александра Трушкова, очень надёжно сыграл. Наблюдается кое-какая химия у ребят и, конечно же, такие матчи очень полезны, потому что у нас половина команды – ребята из ВХЛ, для них это бесценный опыт.

Насколько готовы к КХЛ? Мы готовы. Что касается арены, то она тоже готова. За исключением куба, который будет монтироваться, когда мы уедем на турнир в Челябинск. Чтобы дать коллегам время разобраться с этим и не прерывать тренировочный процесс, мы выезжаем на неделю пораньше в Челябинск. К нашему возвращению, надеюсь, всё будет сделано. А так, лёд залит шикарно, борта классные, всё красиво. Мы ждем комиссию КХЛ, она вынесет окончательный вердикт, но всё, что было запланировано, мы реализовываем. Задача на сезон? Попадание в плей-офф», – приводит слова Чеботарёва Metaratings.ru.