Коньков: «Адмирал» оставляет хорошие впечатления, но пока это лишь предсезонка

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил выступления «Адмирала» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Владивостокские хоккеисты одержали две победы в двух стартовых матчах: со СКА и со сборной России U23.

«Пока что «Адмирал» оставляет хорошие впечатления, но не надо раньше времени говорить о том, какой он великий. Идёт предсезонка, все команды готовятся. Ребята знают требования, у них высокие стандарты. Наверное, поэтому им легче вернуться к своей игре, чем остальным. Они прекрасно знают свои сильные и слабые стороны. Если бы «Адмирал» выигрывал у всех со счётом 10:0, это было бы удивительно. Но борьба во всех матчах была равной.

«Адмирал» – молодцы. Желаю им удачи. Пускай они радуют нас своими победами. Интересно смотреть за тем, как команда, которая считается середнячком, обыгрывает тех, кто котируется выше. Но это товарищеские, предсезонные матчи. Тренеры сейчас просматривают игроков, пробуют сочетания и тактические схемы. Идёт подготовка к чемпионату КХЛ», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне «Адмирал» прошёл в первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» и уступил в шести матчах второго раунда будущему финалисту Кубка Гагарина, «Ак Барсу».