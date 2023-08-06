Вратарь ЦСКА Шарыченков представил новый шлем с персонажами советского мультфильма
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Вратарь ЦСКА Александр Шарыченков представил свой новый шлем с персонажами советского мультфильма.
На шлеме изображены персонажи советского мультфильма 1964 года «Шайбу! Шайбу!». Это красные и синие хоккеисты, которые сочетаются с традиционными цветами армейского клуба.
Фото: телеграм-канал ЦСКА
Фото: телеграм-канал ЦСКА
В прошедшем сезоне КХЛ Шарыченков провёл за ЦСКА 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых показал процент отражённых бросков 91,8%, выиграв 12 матчей. В плей-офф на счету 31-летнего вратаря одна победа в четырёх матчах с процентом отражённых бросков 88,3%.
Всего в КХЛ Шарченков провёл 246 матчей и одержал в них 102 победы с процентом отражённых бросков 91,4%.
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