Вратарь ЦСКА Шарыченков представил новый шлем с персонажами советского мультфильма

Вратарь ЦСКА Александр Шарыченков представил свой новый шлем с персонажами советского мультфильма.

На шлеме изображены персонажи советского мультфильма 1964 года «Шайбу! Шайбу!». Это красные и синие хоккеисты, которые сочетаются с традиционными цветами армейского клуба.

Фото: телеграм-канал ЦСКА

Фото: телеграм-канал ЦСКА

В прошедшем сезоне КХЛ Шарыченков провёл за ЦСКА 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых показал процент отражённых бросков 91,8%, выиграв 12 матчей. В плей-офф на счету 31-летнего вратаря одна победа в четырёх матчах с процентом отражённых бросков 88,3%.

Всего в КХЛ Шарченков провёл 246 матчей и одержал в них 102 победы с процентом отражённых бросков 91,4%.