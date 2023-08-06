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Американский экс-форвард «Барыса» перешёл в швейцарский клуб

Американский экс-форвард «Барыса» перешёл в швейцарский клуб
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Американский бывший нападающий астанинского «Барыса» Энтони Луис перешёл в швейцарский «Лангнау Тайгерс», сообщает пресс-служба европейского клуба.

В прошлом сезоне 28-летний форвард сыграл за казахстанский клуб 57 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав в общей сложности 30 очков с показателем полезности «-18». Луис стал четвёртым бомбардиром «Барыса» в сезоне-2022/2023.

«Энтони Луис — очень опытный игрок, и у него есть свои сильные стороны в атакующей игре. Он поможет нам в большинстве», — заявил руководитель спортивного отдела «Лангнау Тайгерс» Паскаль Мюллер.

Отметим, что Луис был выбран под общим 181-м номером на драфте НХЛ — 2013 клубом «Чикаго Блэкхоукс».

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