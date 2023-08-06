Американский экс-форвард «Барыса» перешёл в швейцарский клуб
Поделиться
Американский бывший нападающий астанинского «Барыса» Энтони Луис перешёл в швейцарский «Лангнау Тайгерс», сообщает пресс-служба европейского клуба.
В прошлом сезоне 28-летний форвард сыграл за казахстанский клуб 57 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав в общей сложности 30 очков с показателем полезности «-18». Луис стал четвёртым бомбардиром «Барыса» в сезоне-2022/2023.
«Энтони Луис — очень опытный игрок, и у него есть свои сильные стороны в атакующей игре. Он поможет нам в большинстве», — заявил руководитель спортивного отдела «Лангнау Тайгерс» Паскаль Мюллер.
Отметим, что Луис был выбран под общим 181-м номером на драфте НХЛ — 2013 клубом «Чикаго Блэкхоукс».
Материалы по теме
Комментарии
- 6 августа 2023
-
17:49
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
17:16
-
17:14
-
17:12
-
16:52
-
16:36
-
16:27
-
16:09
-
15:45
-
15:15
-
14:44
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:25
-
11:05
-
10:35
-
10:06
-
09:50
-
09:20
-
09:00
-
08:45
-
08:25
- 5 августа 2023
-
23:56
-
23:34
-
23:15
-
22:55
-
22:40
Партнерский контент