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Виталий Прошкин ответил на вопрос, что может ждать форварда «Авангарда» Ткачёва в НХЛ

Виталий Прошкин ответил на вопрос, что может ждать форварда «Авангарда» Ткачёва в НХЛ
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Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин ответил на вопрос, что может ждать нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва в НХЛ.

«Иногда смотришь на игрока и думаешь, что он там заиграет, но этого не происходит. Всё зависит от того, как сработает агент, к какому тренеру и куда он поедет. Это же совокупность. Много нюансов. Ещё это зависит от того, под каким номером тебя выбрали на драфте. Если ты ушёл в первом раунде, то на тебя рассчитывают. Если же в третьем-четвёртом, то игрока могут спустить в низшие лиги, или же он уедет из НХЛ. Поэтому я не любитель давать прогнозы на игроков», — цитирует Прошкина Allhockey.

Ранее агент Ткачёва Шуми Бабаев прокомментировал продление контракта его клиента с «Авангардом» и ответил на вопрос о возможном отъезде хоккеиста в НХЛ.

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