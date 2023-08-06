Алексей Кудашов прокомментировал поражение «Динамо» в контрольном матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о поражении от «Спартака» (1:3) в товарищеском матче.

«Сейчас все команды находятся под нагрузками, об этом даже нет смысла говорить. Правильно сейчас сказал Владимир Васильевич Крикунов, что эти игры больше для тренеров, чтобы посмотреть, куда надо дальше двигаться. Это основное. Мы увидели, что делали и что получилось, и что не делали и что надо делать. Настоящая проверочная игра.

Что понравилось сегодня? Ну это локальные моменты, которые даже будут не интересны зрителям. Присутствовала усталость, но надо продолжать работать через неё, и игроки сегодня не всё выполнили, даже не в тактическом плане, а в индивидуальном.

Три форварда в овертайме? Это не экспромт. Просто сейчас тот период времени, когда надо пробовать разные сочетания и разные варианты. Сейчас у нас начинается период становления игры и становления звеньев. На турнир в Уфе мы возьмём чуть больше пяти пятёрок», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.