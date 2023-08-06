В московском «Динамо» назвали срок восстановления получившего травму Бреннана Менелла

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о сроках восстановления защитника Бреннана Менелла.

«Менелл? Несколько недель ему понадобится на восстановление. Успеет ли вернуться к старту сезона? Я надеюсь, что да», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года.

Ранее получивший российское гражданство защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что ему будет непросто попасть в сборную России.