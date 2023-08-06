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Кудашов — об информации про приезд О’Делла в Москву: ждите официальных заявлений

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос про приезд форварда Эрика О'Делла в Москву.

«Сообщают, что О'Делл прилетел в Москву? Как говорится, ждите официальных заявлений (улыбается).

Ситуация с Джиошвили зависит от него и от физиологии. Сколько-то дней назад его прооперировали, стандартная операция на мениске, никаких осложнений быть не должно. Надеюсь, что уложимся в четыре недели», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ О'Делл набрал 31 (16+15) очко за 35 матчей. В плей-офф на счету 32-летнего нападающего 7 (5+2) очков в шести матчах серии с «Торпедо».

Ранее спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал информацию о возможном переподписании канадского нападающего О'Делла.