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«Сибирь» по буллитам одолела минское «Динамо» в контрольном матче

В Минске закончился предсезонный матч между «Динамо» и «Сибирью». Победу в игре одержали гости по буллитам со счётом 3:2.

На 10-й минуте первого периода Алексей Яковлев с передачи Артёма Жукова вывел гостей вперёд. На 12-й минуте периода Арсений Бринкман с передачи Владислава Кодолы восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте первой двадцатиминутки Никита Сетдиков вновь вывел сибиряков вперёд.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

За 19 секунд до конца третьего периода Виталий Пинчук сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказалась «Сибирь». Победный бросок на счету Владимира Бутузова.

В следующей игре минчане сыграют с магнитогорским «Металлургом» 8 августа. «Сибирь» сыграет на предсезонном турнире имени Николая Пучкова с 23 по 27 августа в Санкт-Петербурге.