Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» по буллитам одолела минское «Динамо» в контрольном матче

«Сибирь» по буллитам одолела минское «Динамо» в контрольном матче
Аудио-версия:
Комментарии

В Минске закончился предсезонный матч между «Динамо» и «Сибирью». Победу в игре одержали гости по буллитам со счётом 3:2.

На 10-й минуте первого периода Алексей Яковлев с передачи Артёма Жукова вывел гостей вперёд. На 12-й минуте периода Арсений Бринкман с передачи Владислава Кодолы восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте первой двадцатиминутки Никита Сетдиков вновь вывел сибиряков вперёд.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

За 19 секунд до конца третьего периода Виталий Пинчук сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказалась «Сибирь». Победный бросок на счету Владимира Бутузова.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Жуков) – 09:36 (5x5)   1:1 Бринкман (Кодола) – 11:09 (5x4)   1:2 Сетдиков – 13:51 (5x4)   2:2 Пинчук – 59:41 (5x4)   2:3 Бутузов – 65:00

В следующей игре минчане сыграют с магнитогорским «Металлургом» 8 августа. «Сибирь» сыграет на предсезонном турнире имени Николая Пучкова с 23 по 27 августа в Санкт-Петербурге.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023