Результаты и турнирная таблица после четвёртого игрового дня Sochi Hockey Open

В Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором ХК «Сочи» играл со СКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 6:4.

По итогам четвёртого игрового дня турнирную таблицу турнира возглавляет «Адмирал» с четырьмя очками. ХК «Сочи» также набрал четыре очка, но имеет на один сыгранный матч больше. СКА с тремя результативными баллами находится на третьей позиции. На четвёртой – «Авангард» с двумя очками. Замыкает таблицу — сборная России без набранных баллов.

Завтра, 7 августа, состоятся следующие игры: «Авангард» — сборная России (15:00 мск), ХК «Сочи» — «Адмирал» (19:30 мск).

Календарь турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open: