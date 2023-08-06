Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты и турнирная таблица после четвёртого игрового дня Sochi Hockey Open

Результаты и турнирная таблица после четвёртого игрового дня Sochi Hockey Open
Комментарии

В Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором ХК «Сочи» играл со СКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 6:4.

По итогам четвёртого игрового дня турнирную таблицу турнира возглавляет «Адмирал» с четырьмя очками. ХК «Сочи» также набрал четыре очка, но имеет на один сыгранный матч больше. СКА с тремя результативными баллами находится на третьей позиции. На четвёртой – «Авангард» с двумя очками. Замыкает таблицу — сборная России без набранных баллов.

Турнирная таблица Лига Ставок Sochi Hockey Open

Завтра, 7 августа, состоятся следующие игры: «Авангард» — сборная России (15:00 мск), ХК «Сочи» — «Адмирал» (19:30 мск).

Календарь турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open:

Календарь Лига Ставок Sochi Hockey Open
Материалы по теме
СКА упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Сочи» на предсезонном турнире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023