Ротенберг: у игроков СКА в матче с «Сочи» вылезли плохие привычки. Такая русская душа

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над ХК «Сочи» (6:4) на турнире Sochi Hockey Open.
«Обоюдоострая игра, мне очень понравилась команда «Сочи». У нас был хороший первый период, во втором периоде вышли какие-то плохие привычки наши, расслабились, такая у нас русская душа. Но хорошо поговорили во втором перерыве с ребятами, вернулись к своей игре. Видно, что ребята под нагрузками, но они работают, стараются. С победой их.
Не будем углубляться в детали, но нам нужны чемпионские привычки. Выполнение игрового здания должно быть все 60 минут. У нас молодая команда, многие впервые играют за СКА в своей жизни. Будем прививать эти чемпионские привычки, всё придёт через работу.
Во вчерашней игре с «Авангардом» было много хорошего, полезного. И сегодня это перешло в результат. Когда команда правильно работает, бьётся друг за друга, то всё это перетекает в победу. По-другому не бывает», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 6 августа 2023
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