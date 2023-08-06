Ротенберг: в НХЛ трактовка удалений другая. Там Кузьменко заиграл, так как на нём не висят

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил судейство в КХЛ и НХЛ и заявил, что судьи в России «медленно развиваются».

«Мичков развивается, он учится держать удар. Но если мы будем играть по правилам, если будет чистый хоккей, то такие ребята, как Мичков, как Демидов, будут оставаться в России и никуда не уедут. Силовой хоккей и грязный хоккей – это разные вещи. На международном уровне нет грязного хоккея, потому что когда он есть, то меньше забивается голов, меньше болельщиков на трибуны ходит, это никому не интересно. Посмотрите, в НХЛ играют Панарин, Кучеров, и там трактовка удалений жёсткая, за все зацепы сразу дают удаления. Там пропагандируют развитие технических навыков. Тот же Кузьменко там заиграл, потому что на нём не висят. У нас же судейский корпус развивается, но делает это медленно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.