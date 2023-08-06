Главный тренер ХК «Сочи»: почувствовали, что СКА разозлён двумя поражениями
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Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев рассказал о поражении от СКА (4:6) в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
«Первый период не получился, в перерыве поговорили в раздевалке, вышли с другим настроем и сделали камбэк. В третьем немножко не получилось. Конечно, мы почувствовали, что СКА был разозлён двумя поражениями и сегодня, естественно, вышли побеждать.
Тяжело, когда после камбэка выходишь на эмоциях и хочешь довести дело до конца, пропускать в большинстве. Потом пытались выправить ситуацию, но не вышло. Думаю, не только я хотел бы получить Мичкова. Но он добавляет с каждой игрой, растёт, и мы счастливы, видя это», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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