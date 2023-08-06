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«Нефтехимик» забросил пять шайб и обыграл «Ладу» в товарищеском матче

«Нефтехимик» забросил пять шайб и обыграл «Ладу» в товарищеском матче
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился предсезонный матч, в котором «Нефтехимик» играл с «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На 17-й минуте первого периода Данил Шерстобитов с передач Михаила Сидорова и Лукаша Клока открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Владислав Червоненко восстановил равенство в счёте. В середине периода Андрей Чивилёв и Александр Дергачёв сделали счёт 3:1 в пользу «Нефтехимика». На 12-й минуте второго периода Остап Сафин сократил отставание в счёте.

На 12-й минуте третьего периода Михаил Назаров с передачи Руслана Петрищева забросил четвёртую шайбу хозяев. На последней минуте третьего периода Владислав Червоненко с передач Павла Медведева и Евгения Калабушкина сделал счёт 4:3. За 14 секунд до конца матча Андрей Белозёров установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота «Лады».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 августа 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Шерстобитов (Сидоров, Клок) – 16:07 (5x5)   1:1 Червоненко – 22:48 (4x5)   2:1 Чивилёв (Белозёров) – 28:13 (5x4)   3:1 Дергачёв (Шерстобитов, Назаров) – 30:01 (5x5)   3:2 Сафин – 31:54 (5x5)   4:2 Назаров (Петрищев) – 51:14 (5x5)   4:3 Червоненко (Медведев, Калабушкин) – 59:08 (5x5)   5:3 Белозёров – 59:46 (en)
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