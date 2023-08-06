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«Нефтехимик» забросил пять шайб и обыграл «Ладу» в товарищеском матче

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился предсезонный матч, в котором «Нефтехимик» играл с «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На 17-й минуте первого периода Данил Шерстобитов с передач Михаила Сидорова и Лукаша Клока открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Владислав Червоненко восстановил равенство в счёте. В середине периода Андрей Чивилёв и Александр Дергачёв сделали счёт 3:1 в пользу «Нефтехимика». На 12-й минуте второго периода Остап Сафин сократил отставание в счёте.

На 12-й минуте третьего периода Михаил Назаров с передачи Руслана Петрищева забросил четвёртую шайбу хозяев. На последней минуте третьего периода Владислав Червоненко с передач Павла Медведева и Евгения Калабушкина сделал счёт 4:3. За 14 секунд до конца матча Андрей Белозёров установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота «Лады».