Трёхкратный олимпийский чемпион Давыдов оценил состояние московского «Динамо» в межсезонье

Трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов оценил подготовку бело-голубых к новому сезону в КХЛ.
«Уже говорил о том, что у меня есть повод для оптимизма. Во-первых, в родном клубе состоялась перспективная, на мой взгляд, селекция, мы усилились Гусевым, Ожигановым, Пыленковым, Морозовым. Во-вторых, команда не стоит на месте, омолаживается. Идёт активная подпитка молодёжью. Вижу много новых имён, которые способны пойти по пути Рашевского и Джиошвили, последних открытий «Динамо».
В-третьих, я так понял, что тренерский штаб Алексея Кудашова принял новый план предсезонной подготовки, скорректировал нагрузки, сделал их более современными. На мой взгляд, это тоже важно.
Мы помним первые два сезона Кудашова в «Динамо». У нас каждый раз был очень хороший старт, но ко второй половине сезоне эта резвость и резкость куда-то уходили. Видимо, отсюда и новинки в подготовке», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о подготовке бело-голубых к сезону-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги.
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