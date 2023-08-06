«Нефтехимик» подписал контракт с экс-форвардом ЦСКА Брюквиным

«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Владимиром Брюквиным, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Соглашение рассчитано на один год.

В прошлом сезоне 28-летний нападающий играл за «Авангард» и ЦСКА. За 23 игры в регулярке за «Авангард» Владимир набрал 8 (7+1) очков. За ЦСКА Брюквин сыграл в регулярке 25 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В 16 встречах Кубка Гагарина — 2023 форвард отметился двумя результативными передачами. По итогам плей-офф он стал обладателем Кубка Гагарина в составе армейцев.

В составе молодёжной сборной России Владимир становился серебряным призёром чемпионата мира 2015 года в Канаде. В 2017 году Брюквин стал чемпионом ВХЛ.