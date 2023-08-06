Главный тренер «Лады» Браташ прокомментировал поражение от «Нефтехимика»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:5) в рамках предсезонной подготовки.

«К сожалению, сегодня проиграли, но получили много пищи для размышления и разбора. У нас сейчас идёт плодотворная работа по подготовке к сезону, поэтому играем в разных составах, не всегда сильнейшим. Наша основная задача – это проверить всех кандидатов, определиться с составом к началу чемпионата. Продолжим работать по нашему плану и на домашнем турнире.

Есть ли у команды прогресс в плане качества игры по сравнению с матчами недельной давности с «Нефтяником»? Да, конечно, прогресс большой. У нас команда находится в стадии становления, и мы видим, что игроки понимают требования тренерского штаба и стараются их выполнять. В команде сейчас здоровая конкуренция за место в составе, что не может не радовать», — цитирует Браташа пресс-служба «Лады».

В следующем матче «Лада» сыграет с «Куньлунь Ред Стар» в рамках «Кубка Лады».