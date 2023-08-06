Никишин — лучший проспект «Каролины» по версии официального сайта НХЛ

Североамериканский журналист Том Гулитти в статье на официальном сайте НХЛ составил топ-5 лучших перспективных игроков «Каролины Харрикейнз».

Лучшим проспектом был выбран защитник СКА Александр Никишин. На пятом месте — нападающий Василий Пономарёв.

«Никишин поднялся на вершину рейтинга для «Каролины» в прошлом прорывном сезоне, когда он стал лучшим в Континентальной хоккейной лиге по передачам и очкам среди защитников. Никишин привлекает большое внимание со стороны других команд, надеющихся заполучить его у «Харрикейнз». Прогнозируемое начало игры в НХЛ: сезон-2025-2026.

Похоже, что 21-летнему Пономарёву не найдётся места в составе «ураганов», но он может стать одним из первых, кого вызовут из АХЛ, если кто-то получит травму или будет обменян», — сказано в статье.

Полностью топ-5 выглядит так:

1. Александр Никишин (защитник);

2. Скотт Морроу (защитник);

3. Брэдли Надо (нападающий);

4. Джек Друри (нападающий);

5. Василий Пономарёв (нападающий).