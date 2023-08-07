Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира Sochi Hockey Open

Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира Sochi Hockey Open
Комментарии

Сегодня, 7 августа, состоится пятый игровой день предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Турнир проходит с 3 по 8 августа, матчи играются на стадионе «Шайба». На сегодняшний день запланированы две встречи.

В первом матче дня встретятся «Авангард» и сборная России. Игра пройдёт в 14:30 мск.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
07 августа 2023, понедельник. 14:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В вечерней встрече сыграют хозяева турнира «Сочи» и «Адмирал», который ещё не проигрывал и возглавляет таблицу с четырьмя очками. Матч запланирован на 19:30 мск.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
07 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в турнире принимают участие пять команд: ХК «Сочи», «Адмирал», СКА, «Авангард» и сборная России.

В прошлом году победителем предсезонного турнира в Сочи стал омский «Авангард», который по дополнительным показателям обошёл в таблице петербургский СКА.

Материалы по теме
Результаты и турнирная таблица после четвёртого игрового дня Sochi Hockey Open
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023