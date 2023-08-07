Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира Sochi Hockey Open

Сегодня, 7 августа, состоится пятый игровой день предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Турнир проходит с 3 по 8 августа, матчи играются на стадионе «Шайба». На сегодняшний день запланированы две встречи.

В первом матче дня встретятся «Авангард» и сборная России. Игра пройдёт в 14:30 мск.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 07 августа 2023, понедельник. 14:30 МСК Авангард Омск Не начался Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

В вечерней встрече сыграют хозяева турнира «Сочи» и «Адмирал», который ещё не проигрывал и возглавляет таблицу с четырьмя очками. Матч запланирован на 19:30 мск.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 07 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в турнире принимают участие пять команд: ХК «Сочи», «Адмирал», СКА, «Авангард» и сборная России.

В прошлом году победителем предсезонного турнира в Сочи стал омский «Авангард», который по дополнительным показателям обошёл в таблице петербургский СКА.