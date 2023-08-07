Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира Sochi Hockey Open
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Сегодня, 7 августа, состоится пятый игровой день предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Турнир проходит с 3 по 8 августа, матчи играются на стадионе «Шайба». На сегодняшний день запланированы две встречи.
В первом матче дня встретятся «Авангард» и сборная России. Игра пройдёт в 14:30 мск.
Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
07 августа 2023, понедельник. 14:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В вечерней встрече сыграют хозяева турнира «Сочи» и «Адмирал», который ещё не проигрывал и возглавляет таблицу с четырьмя очками. Матч запланирован на 19:30 мск.
Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
07 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в турнире принимают участие пять команд: ХК «Сочи», «Адмирал», СКА, «Авангард» и сборная России.
В прошлом году победителем предсезонного турнира в Сочи стал омский «Авангард», который по дополнительным показателям обошёл в таблице петербургский СКА.
Комментарии
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