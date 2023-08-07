Новичок «Авангарда» Райан Спунер обратился к болельщикам
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Новичок «Авангарда» Райан Спунер записал приветственное видео для всех болельщиков омского клуба. Напомним, накануне 31-летний канадский форвард подписал однолетнее соглашение с «ястребами».
«Привет, фанаты «Авангарда»! Меня зовут Райан Спунер, и я очень рад быть в команде. Хочу, чтобы сезон был хорошим, и я рад встретиться со всеми. До свидания!» — цитирует Спунера пресс-служба «Авангарда».
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Райан Спунер за минское «Динамо» провёл 64 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 47 результативных баллов. В розыгрыше Кубка Гагарина Райан сыграл шесть игр, в которых набрал 5 (1+4) очков.
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