Нападающий «Авангарда» Буше не исключил возможности получить российское гражданство

Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше заявил, что не исключает возможности получить российское гражданство.

«На протяжении последних дней меня неоднократно спрашивали про это. Это очень серьёзный вопрос, который необходимо изучить с семьёй. Перед тем, как решиться на это, нужно проанализировать все тонкости и обсудить всё с родными, нужно очень хорошо подумать.

Я уже задумывался над возможностью получить российское гражданство, но, повторюсь, мне необходимо проверить всё, понять, как это может отразиться на моей семье, на моих детях. Однако не исключаю, что приму решение о получении российского гражданства», — сказал Буше в интервью «РИА Новости Спорт».

В конце апреля 2023 года защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что хочет получить российское гражданство. 31 июля о таком же желании сообщил канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли.