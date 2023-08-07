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Нападающий «Авангарда» Буше не исключил возможности получить российское гражданство

Нападающий «Авангарда» Буше не исключил возможности получить российское гражданство
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Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше заявил, что не исключает возможности получить российское гражданство.

«На протяжении последних дней меня неоднократно спрашивали про это. Это очень серьёзный вопрос, который необходимо изучить с семьёй. Перед тем, как решиться на это, нужно проанализировать все тонкости и обсудить всё с родными, нужно очень хорошо подумать.

Я уже задумывался над возможностью получить российское гражданство, но, повторюсь, мне необходимо проверить всё, понять, как это может отразиться на моей семье, на моих детях. Однако не исключаю, что приму решение о получении российского гражданства», — сказал Буше в интервью «РИА Новости Спорт».

В конце апреля 2023 года защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что хочет получить российское гражданство. 31 июля о таком же желании сообщил канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли.

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