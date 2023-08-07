Буше: узнал о решении Найта покинуть «Авангард», наверное, раньше остальных
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Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше рассказал об игре с центрфорвардом Корбаном Найтом, который покинул омский клуб 5 августа 2023 года.
«Я был на связи с Корбаном всё лето, поэтому о его решении покинуть «Авангард» узнал, наверное, раньше остальных. Это решение было принято по семейным обстоятельствам, и не мне судить Корбана. Что есть, то есть. Я считаю, что Корбан — лучший центрфорвард, с которым я когда-либо играл вообще. Это, безусловно, огромная потеря для «Авангарда».
Ну вот как раз переподписали Владимира Ткачёва, и это здорово. Я рад, что он остаётся в «Авангарде», — приводит слова Буше «РИА Новости Спорт».
Ранее Рид Буше заявил, что не исключает возможности получить российское гражданство.
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