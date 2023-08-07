Новичка «Барыса» форварда сборной США Барбера встретили в Астане кумысом

Американский нападающий Райли Барбер, недавно подписавший контракт с «Барысом», прилетел в Астану. В аэропорту хоккеиста встретили кумысом и баурсаками, сообщает Шайба.kz.
Фото: Шайба.kz
Фото: Шайба.kz
Напомним, одностороннее соглашение с 29-летним американским форвардом рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года.
Всю свою карьеру Барбер, задрафтованный в 2012 году «Вашингтоном», провёл в Северной Америке. Ранее Райли входил в состав юниорской и молодёжной сборной США. В 2022 году спортсмен дебютировал в национальной команде на чемпионате мира в элитном дивизионе. В целом в его статистике числятся 16 матчей в НХЛ и более 430 игр в АХЛ. Минувший сезон Барбер провёл в фарм-клубе «Далласа» «Техасе». За 69 встреч в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 64 (32+32) балла.
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