СКА, сборная России и «Сочи» побывали на футбольном матче РПЛ

Составы ХК «Сочи», сборной России и СКА посетили футбольный матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Ахмат» (1:2).
Фото: ХК СКА
Фото: ХК СКА
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг вручил памятный свитер сборной президенту ФК «Сочи» Борису Ротенбергу.
Фото: ФХР
Напомним, по итогам четвёртого игрового дня турнирную таблицу Sochi Hockey Open возглавляет «Адмирал» с четырьмя очками. ХК «Сочи» также набрал четыре очка, но имеет на один сыгранный матч больше. СКА с тремя результативными баллами находится на третьей позиции. На четвёртой – «Авангард» с двумя очками. Замыкает таблицу — сборная России без набранных баллов. На сегодняшний день запланированы две встречи. В первом матче дня встретятся «Авангард» и сборная России. Игра пройдёт в 14:30 мск. В вечерней встрече сыграют хозяева турнира «Сочи» и «Адмирал». Матч запланирован на 19:30 мск.
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