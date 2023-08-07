СКА, сборная России и «Сочи» побывали на футбольном матче РПЛ

Составы ХК «Сочи», сборной России и СКА посетили футбольный матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Ахмат» (1:2).

Фото: ХК СКА

Фото: ХК СКА

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг вручил памятный свитер сборной президенту ФК «Сочи» Борису Ротенбергу.

Фото: ФХР

Напомним, по итогам четвёртого игрового дня турнирную таблицу Sochi Hockey Open возглавляет «Адмирал» с четырьмя очками. ХК «Сочи» также набрал четыре очка, но имеет на один сыгранный матч больше. СКА с тремя результативными баллами находится на третьей позиции. На четвёртой – «Авангард» с двумя очками. Замыкает таблицу — сборная России без набранных баллов. На сегодняшний день запланированы две встречи. В первом матче дня встретятся «Авангард» и сборная России. Игра пройдёт в 14:30 мск. В вечерней встрече сыграют хозяева турнира «Сочи» и «Адмирал». Матч запланирован на 19:30 мск.