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Источник: Евгений Свечников хотел попасть в «Каролину», но не получил предложения

Источник: Евгений Свечников хотел попасть в «Каролину», но не получил предложения
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Российский нападающий Евгений Свечников после ухода из «Сан-Хосе Шаркс» хотел попасть в «Каролину Харрикейнз», где играет его брат Андрей, сообщает «Спорт Бизнес Online» со ссылкой на источник.

Однако приглашения Евгений не получил и, по словам источника, продолжит карьеру в «Ак Барсе». Соглашение планируется на два года с общей суммой в 85 млн рублей.

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. «Акулы» не сделали форварду квалификационное предложение, он вышел на рынок свободных агентов. В Континентальной хоккейной лиге права на Свечникова принадлежат казанскому «Ак Барсу».

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