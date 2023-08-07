THW: возвращение Дер-Аргучинцева в КХЛ может означать, что его интерес к НХЛ угас

Портал The Hockey Writers оценил возвращение форварда Семёна Дер-Аргучинцева в КХЛ. Напомним, 4 июля 2023 года 22-летний нападающий подписал двухлетний контракт с «Трактором».

«Он ещё относительно молод, ему 22 года. Однако не ясно, вернётся ли он в Северную Америку. Его возвращение в КХЛ может означать, что его интерес к игре в НХЛ угас. Поскольку «Торонто» сделал ему квалификационное предложение, «Мэйпл Лифс» сохраняют его права в НХЛ. Но, по крайней мере, сейчас он вне поля зрения клуба», — написано в статье.

В сезоне-2022/2023 22-летний Дер-Аргучинцев принял участие лишь в одной встрече НХЛ за «Торонто», не отметившись результативными действиями. Бóльшую часть сезона россиянин провёл в АХЛ, выступая за «Торонто Марлис». Форвард набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл в пяти встречах, записав на свой счёт 3 (2+1) балла.