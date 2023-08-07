Коньков: не могу сказать, что Ткачёв однозначно самый сильный игрок в КХЛ, но он стабилен

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков рассказал о подписании «Авангардом» контракта с Владимиром Ткачёвым.
«Он действительно сильнейший хоккеист лиги? Не могу сказать, что он однозначно самый сильный игрок в КХЛ. Но это действительно один из лидеров лиги по качеству игры, по исполнительскому мастерству, по лидерским и бомбардирским задаткам. Все стороны при подписании соглашения сработали отлично. Это отличный контракт, в последнее время таких даже близко у наших игроков не было. В первую очередь Владимир будет сосредоточен на том, чтобы проявить все свои лучшие и сильные стороны в «Авангарде», помочь команде поднять Кубок Гагарина.
У нас в лиге достаточное количество игроков и даже молодёжи, которые выходят на лидирующие позиции. Если бы, например, у него был отрыв в 20-30 очков от преследователей, то тогда он однозначно сильнейший. Владимир – сформировавшийся хоккеист, показывающий стабильный результат из года в год. Агент и клуб нашли то решение, которое будет выгодно и полезно для всех сторон», – сказал Коньков в интервью Metaratings.ru.
27-летний Ткачёв в прошлом сезоне провёл за «Авангард» 64 матча. Владимир записал на свой счёт 59 (23+36) результативных баллов при показателе полезности «+17», став лучшим бомбардиром омского клуба.
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