Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная России одержала первую победу на Sochi Hockey Open, переиграв «Авангард»

Сборная России одержала первую победу на Sochi Hockey Open, переиграв «Авангард»
Аудио-версия:
Комментарии

В Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором омский «Авангард» сыграл со сборной России. Встреча завершилась в серии буллитов победой национальной команды со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
07 августа 2023, понедельник. 14:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Россия
0:1 Бучельников (Грудинин) – 00:52 (5x5)   1:1 Пьянов (Венгрыжановский, Трикозов) – 21:20 (5x3)   1:2 Демидов (Синяткин) – 25:29 (5x5)   2:2 Венгрыжановский (Рейнгардт, Куликов) – 31:25 (5x5)   2:3 Великов (Гуляев, Климов) – 41:45 (5x5)   3:3 Венгрыжановский (Рейнгардт) – 51:45 (5x5)   3:4 Чефанов – 65:00

На первой минуте матча Дмитрий Бучельников с передачи Владимира Грудинина вывел сборную России вперёд. На 22-й минуте Валентин Пьянов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Денис Венгрыжановский и Глеб Трикозов. На 26-й минуте Семён Демидов после паса Семёна Синяткина во второй раз вывел вперёд сборную России. На 32-й минуте Денис Венгрыжановский восстановил равенство — 2:2. На старте третьего периода Максим Великов сделал счёт 3:2 в пользу сборной России. На 52-й минуте Денис Венгрыжановский с передачи Ильи Рейнгардта оформил дубль — 3:3.

Победу сборной России в серии буллитов принёс Илья Чефанов.

Отметим, что для национальной команды эта победа стала первой на турнире. «Авангард» потерпел второе поражение.

Материалы по теме
СКА проиграл «Авангарду» со счётом 1:5 на турнире Sochi Hockey Open
«Адмирал» одержал вторую победу на турнире Sochi Hockey Open, обыграв сборную России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023